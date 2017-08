Tinak Dhin Coke Studio lyrics, song mp3 download, evergreen song

---------- Advertisement ----------



Tinak dhin na, tinak dhin yeh

Tinak dhin haye hum

Tinak dhin tum, tinak dhin main

Tinak dhin bhoole sab

Tinak dhin jale, tinak dhin bane

Tinak dhin haare hum to

Tinak dhin kiye, tinak dhin tode

Tinak dhin vaade kayi sau x (2) Jalta raha hai jal jayega jahan

Mit kar bhi mil jayenge iske nishan

Ghata savan ki chhaayi tere aangan pe re

Ghanghor yeh aayi likhne afsane re

Aake jayega duniya se door kahan re

-------------------- Zamane purane ke hain yeh fasane

Jahan ishq jeete, jahan zulam hare

Koyi bekhabar hai, kisi ka asar hai

Tasvvur bhi soch yeh kaisa safar hai

Yeh kaisa safar hai, yeh kaisa safar hai Sitaron se aage jahan aur bhi hain

Sitaron se aage jahan aur bhi hain

Abhi ishq ke imethan aur bhi hain

Jo kho jaaye raahi tujhe azmane

Uthenge tasvvur ke phir silsile Jalta raha hai jal jayega jahan

Mit kar bhi mil jayenge iske nishan

Ghata savan chhaayi tere aangan pe re

Ghanghor yeh aayi likhne afsane re

Aake jayega duniya se door kahan re

