Jana Gana Mana song lyrics, mp3 download, evergreen song

Stanza 1 (National Anthem of India)

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey,

Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha,

Draavid Utkal Banga

Vindhya Himaachal Yamuna Ganga,

Uchchhal Jaladhi Taranga

Tav Shubh Naamey Jaagey,

Tav Shubh Aashish Maange

Gaahey Tav Jayagaathaa

Jana Gana Mangal Daayak,

Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,

Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 2 (National Anthem of India)

Ohoroha Toba Aahbaana Prachaarita,

Suni Tab Udaar Vaani

Hindu Bauddh Shikha Jain,

Parasik Musolman Christaani

Purab Pashchim Aashey,

Tab Singhaasana Paashey

Premohaara Hawye Gaanthaa

Jana Gana Oikya Vidhaayak Jaya Hey,

Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,

Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 3 (National Anthem of India)

Potona Abhbhudaya Bandhura Pantha,

Yug Yug Dhaabit Yaatri

Hey Chir Saarathi,

Tab Ratha Chakrey Mukharit Patha Din Raatri

Daarun Viplab Maajhey,

Tab Shankh dhwani Bajey

Sankat Dukh Trata

Jana Gana Path Parichaayak,

Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Jayo Hey, Jayo Hey, Jayo Hey,

Jayo Jayo Jayo, Jayo Hey

Stanza 4 (National Anthem of India)

Ghor Timir Ghan Nibiro,

Nishithey Peedit Murchhit Deshey

Jagrat Chhil Tab Abichal Mangal,

Nato Nayan Animeshey

Duswapney Aatankey,

Raksha Kariey Ankey

Snehamayi Tumi Mata

Jana Gana Duhkh Trayak,

Jaya Hey Bharat Bhagya Vidhaataa

Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,

Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 5 (National Anthem of India)

Raatri Prabhatil Udil Ravichhabi,

Purb Uday Giri Bhaaley

Gaahey Vihangam Punya Sumiran,

Nav Jeevan Rash Dhaley

Tab Karunaarun Raage,

Nidrit Bhaarat Jagey

Tab Charane Nat Maatha

Jaya Jaya JayA Hey, Jaya Rajeshwar,

Bhaarat Bhaagya Vidhaataa

Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,

Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

English:

Thou art the ruler of the minds of all people,

Dispenser of India’s destiny.

Thy name rouses the hearts of the Punjab,

Sind, Gujarat, and Maratha,

Of the Dravid, and Orissa and Bengal.

It echoes in the hills of Vindhyas and,

Himalayas, mingles in the music of the

Jamuna and the Ganges and is chanted by

the waves of the Indian sea.

The pray for the blessings,

and sing by the praise,

The saving of all people

waits in thy hand.

Thou dispenser of India’s destiny,

Victory, victory, victory to thee.