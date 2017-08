---------- Advertisement ----------



--------------------

Hiba Ali wedding pics | Hiba Ali facebook

Pakistani TV Actress Hiba Ali is one of the best actress, she born in August 31 in Karachi. ‘Dil Diya Dehleez’ (Hum TV), one of the most famous dramas on television in recent past times, Hiba Ali shot to fame very early on in her career. Her other unforgettable performances have been seen in the dramas ‘

Dramas: Aye dasht-e-junoon (HUM TV) chingari (indus tv) chand parosa (Geo) chain aye na (Geo) Dil Diya Dehleez (hum tv) Humsafer (indus tv) Ji chahta hai (Atv) Juhi jenny javeria (A plus) koi lamha gulab ho (hum tv) kaisi hain dooriyan (ARY) omer dadi aur gharwale (ARY) Perfume chowk (hum tv) Rani beti raj kare gi (ARY)

Telefilms: aap ki haya(Express entertainment) Burqa (TV one) kaash sarwat jee (Express entertainment) Teri surat (hum tv)

---------- Advertisement ----------



--------------------

Hiba Ali with her Cute Son Masha Allah

Ba zahir sundar komal lekin haqiqatan nirmal o kundan, Hiba Ali ko halke rung be had psand hain. Malboosat mein stylish jadeed tarz shalwar qameez pehanna bhat acha lagta hai. Sardiyon mein kabhi kabhar pant shirt bhi pehan leti hain. War drop mein sab se psandida lebas aik surkh rung ka pehnawa hai. Use kayi bar istemal karne ke bawajood war drop se be dakhal karne ko ji nahi chahta. Waise to kisi rung se mutalliq ka nasheis nahi, lekin koshish karti hain keh hamesha shakhsiyat mosam aur moqe ki munasbat se hi rangon ka intekhab karein.

Mehnge saste, brand, non brand, ke jhamele mein nahi partein, jo rung o andaz dil ko bahyein niga mein khab jayein foran khareed leti hain.

Yun to kisi bhi shoping mal se khareedari kar leti hain, lekin dobai key shoping malls ziadah psand hain. Apne liye kharidari khod hi karti hain, lekin mood aur pocket ko mad e nazar rakhte huye.

Hiba ko ghar mein sada o saaf suthra har qisam key make up se be niyaz rehna acha lagta hai, lekin is khuahish par amal pera hone key liye bhat hi kam waqt mil pata hai. kehti hain, pata nahi kiun log funkar ko har waqt khoob surat, buhat bana thana, kisi model ki tarah saja sanwra hi dekna chahte hain. Log chahte hai aur mei samjhti hon keh fun kar key liye us key funs se bara asasah koi nahi to mein apne fans ki is khuahish ka be had ahtram karti hon. Shooting key elawa niji amoomi taqareeb mein bhi khoob taiyar ho key jati hon.

In ka kheyal hai keh aksar logon mein andar kahin aik bacha chupa hota hai, lekin mujhe lagta hai keh mere mun mein koi boorha ja guzen hai, mujhe qadeem, rawaiti cheezein bhat achi lagti hain, kahsoosan purane andaz key zewarat. Kahin bhi dekh lon, thatak kar ruk jati hon. Pata nahi yeh meri shakhsiyat se mel khate bhi hain ya nahi magar mere dil mein zaroor utar jate hain.

Hiba nit naye jotton ki kharidari aur istemaal ki bhi be had shoqeen hain aur apne shoes ki hifazat bhi buhat karti hain. In key liye baqaida aik showcase taiyar karwa rakha hai, jis mein istemaal key baad inhein bhat qareene se sambhal key rakh dei hain. In ki wasi collection mein ziadah tar falat shoes hi ki verity hai, heal bhat kam hain. Aur inhein heal pehanna acha bhi nahi lagta. Ba qol in key mujhe lambi, sard qad hone ka yahi to aik advantage hasil hai.

Hiba porler bhi zaroor tan hi jati hain. Kisi taqreeb, shoot ke liye inhein buhat ziada taiyari ki bhi zaroorat nahi parti . Halki phulki aaraish hi roop ka chand chamka sa deti hai.

Apne poore sarape mein bas wo apne baalon ka khas kheyal rakhti hain. In ki hifazat o nigah dasht, tarash kharash ke mamle mein zaroorat se ziadah mehtaat hain keh ba qol in key haseen balon key beghari to mashraqi aurat ka wajood hi na mumkin na mokammal hai aur mujhe to lagta hai keh mere poore sarape mein sab se qimti cheez mere baal hi hain.

Hiba Hussein hi nahi husn parast bhi hain. Fitrat ki dilkahsi o sundarta inehin mabhot sa kar deti hai aur khood apne mutalliq kehti hain keh jab aainah(mirror) dekhti hon, apne pak parwardigar ka shukar ada karti hon keh is ne mujhe hazaron lakhon se acha bana ya hai.

Hiba Ali husband, Pics of Hiba Ali