Dekha Hai Pehli Baar lyrics, song mp3 download from Saajan, evergreen song Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Aab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar

Dilbar Tujhe Milne Ko Kab Se Tha Main Bekaraar

Ab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar

Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Aab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar Palkein Jhukaun Tujhe Dil Mein Basaau

Ab Bin Tere Main To Kahi Chain Na Paau

Palkein Jhukaun Tujhe Dil Mein Basaau

Ab Bin Tere Main To Kahi Chain Na Paau

Tu Mera Jigar Hai Tu Meri Nazar Hai

Tu Meri Aarazu Tu Mera Hamsafar Hai Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Aab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar

Meri Adaaye Ye Meri Jawani

Bas Tere Liye Hai Ye Meri Zindagani

Meri Adaaye Ye Meri Jawani

-------------------- Tu Meri Gazal Hai Tu Mera Tarana

A Teri Dhadkanon Pe Likh Du Dil Ka Fasana

Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Dekha Hai Pehli Baar Jaanam Ki Aankhon Mein Pyar

Tab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar

Dilbar Tujhe Milne Ko Kab Se Thi Main Bekarar Ab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karar

Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Dekha Hai Pahali Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar

Aab Ja Ke Aaya Mere Bechain Dil Ko Karaar.

