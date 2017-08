Best Afghani Restaurants in Sharjah, UAE – Menu, Photos, Ratings and Reviews of Restaurants serving Best Afghani in Sharjah. 1. Saffron Al Mareija Pakistani Restaurant

Address: Al Marija St – Sharjah

Phone: 06 563 7336

Hours: Open today · 12PM–12AM

What people love here: Bbq, Rasmalai, Chicken Handi, Chicken Dum Biryani, Gulab Jamun, Chicken Tikka, Chicken Grill 2. Al Kabab Al Afghani Al Majaz What people love here: Afghani Pulao, Charcoal Chicken

Afghani Restaurant

Address: 48 Jamal AbdulNaser Street – Sharjah

Hours: Open today · 1:05PM–1AM

-------------------- 3. Jawhr Al Sahra Restaurant Al Nahda What people love here: Mutton Chops, Neer Dosa

Address: Sharjah

Phone: 06 554 8283 4. Al Kabab Al Afghani Al Jadeed Al Mareija Afghani Restaurant

Address: Sharjah

Phone: 06 569 0083 5. Afghan Darbar Restaurant Al Nabba Afghani Restaurant

Address: Sharjah

Hours: Open today · Open 24 hours

-------------------- 6. Al Kabab Al Afghani Al Raqi Restaurant Al Majaz Afghani Restaurant

Address: 48 Jamal AbdulNaser Street – Sharjah

Hours: Open today · 1:05PM–1AM

Phone: 600 522554 7. Madinat Al Rahmah Al Nahda Address: Sharjah

Phone: 06 536 2332 8. Al Kabab Al Laziz Al Afghani Al Nasseriya Phone Numbers

06 5656038

-------------------- 9. Afghan Kabul Restaurant Industrial Area Afghani Restaurant

Address: Sharjah

Hours: Open today · 10:30AM–12AM

Phone: 06 543 3954 10. Tareeq al Hareer Al Mujarrah Address: Corniche St – Sharjah

Hours: Open today · 11:30AM–12AM

