Apnay Paraye Express Ent drama | OST lyrics, title song mp3 download, cast, novel story, review, schedule, timing, written update, unknown facts

Drama Title:

Apnay Paraye Director:

Saleem Ghanchi Producer:

Abdullah Kadwani

-------------------- Writer:

Sadia Akhtar OST Singer:

Sara Raza Cast:

Hiba Ali

Babar Khan

Shaheen Khan

Taifoor Khan

Maham Nizami

Jahan Ara Hayee

Nida Mumtaz

Faisal Naqvi

Affraz Rasool

Zara Rehman

Bakhtawar

Arooba Khan

Ali Tai

Hanif Bachan

Zubi Majeed

Song Lyrics

komal se ankho sy

cheen lyna khwab koi ek pal main umroo ka

-------------------- dil k tut janay

sy dr lagta ha neendain ruth janay

sy dr lagta ha honay que lagy

saray apney paraye

saray apney paraye komal se ankho sy

-------------------- ek pal main umroo ka

chor dy ga sath koi dil k tut janay

sy dr lagta ha neendain ruth janay

sy dr lagta ha honay que lagy

saray apney paraye

