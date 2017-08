Aisi Deewangi lyrics, song mp3 download from Deewana, evergreen song

---------- Advertisement ----------



Hm hmm hm hmm.. Dekhi nahin kahin

Hm hmm hm hmm..

Maine..

Iss liye Aisi deewangi

Dekhi nahin kahin

Maine.. iss liye

Jaane jaana, deewana

Tera naam.. rakh diya

Tera naam.. rakh diya

Haan, naam rakh diya

-------------------- Mera naseeb hai

Jo mere yaar ne

Haske.. pyaar se

Bekhudi mein deewana

Mera naam.. rakh diya

mera naam rakh diya

Haan naam rakh diya

Mera naam rakh diya Tune pehli nazar mein sanam

Mere dil ko churaaya Oh, tune pehli nazar mein sanam

Mere dil ko churaaya Oye, duniya se paraayi

-------------------- Bina dekhe tujhe ab na aaye qaraar

Har ghadi hai mujhe ab tera intezaar Aisi deewangi

Dekhi nahin kahin

Maine.. iss liye

Jaane jaana, deewana

Tera naam.. rakh diya

Tera naam.. rakh diya

Haan, naam rakh diya

Tera naam.. rakh diya Teri chaahat ki chaandi

Meri aankhon mein bas gayi (repeat once) Yeh khushboo tere jism ki..

-------------------- Tu meri aarzoo tu hai meri vafaa

Zindagi mein kabhi

Ab na honge judaa Aisi deewangi

Dekhi nahin kahin

Maine.. iss liye

Jaane jaana, deewana

Tera naam.. rakh diya

Tera naam.. rakh diya

Haan, naam rakh diya

Tera naam.. rakh diya Mera naseeb hai

Jo mere yaar ne

Haske.. pyaar se

Bekhudi mein deewana

Mera naam.. rakh diya

Mera naam rakh diya

Haan naam rakh diya

Mera naam rakh diya Jaane jaana, deewana

Tera naam.. rakh diya

--------------------

